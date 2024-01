Il Mattino - No del Rennes al prestito di Theate: Perez resta in corsa ma Pozzo è contrariato con ADL, il motivo

Il buco in difesa ancora non viene colmato in casa Napoli: è una caccia aperta ma ancora senza risultati anche perché il Rennes ha respinto la richiesta di prestito per Arthur Theate.

Arthur Theate

Il Napoli cerca un difensore, no del Rennes per Theate

Come riporta Il Mattino, gli altri nomi sono quelli di Nehuen Perez dell’Udinese e Brassier del Brest. Ma i Pozzo sono contrariati per la mancata conclusione dell’affare Samardzic: trattativa che è in una fase di stallo ma che non è ancora del tutto tramontata. Certo, era davvero definita in quasi ogni dettaglio.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli