Napoli - Antonio Conte ha scelto di non effettuare il ritiro pre gara. Una scelta diversa rispetto al recente passato quando la squadra si è riunita per stare insieme prima di giocare al Maradona. Come si legge sulle pagine de Il Mattino, la squadra si radunerà questa mattina in un albergo di Pozzuoli per poi svolgere la consueta rifinitura. Per quanto riguarda le scelte di formazione non ci sono particolari dubbi. In campo andranno praticamente i titolarissimi.