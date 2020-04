Il Mattino - Napoli, si va verso la riconferma di tutto il centrocampo! Allan unica incognita

Ultime notizie mercato Napoli - Con il futuro del campionato ancora tutto da scrivere, la dirigenza del Napoli è al lavoro per programmare anche il mercato che verrà. In tal senso, Giuntoli è al lavoro per blindare Piotr Zielinski e la volontà del club è quella di confermare in blocco la linea mediana. C'è, però, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino", una sola incognita ed è rappresentata da Allan. Il brasiliano, infatti, se dovesse arrivare una offerta importante potrebbe salutare, con il calciatore che potrebbe vedere di buon grado una nuova avventura dopo le tensioni degli ultimi tempi.

Allan Napoli