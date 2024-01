Il Mattino - Napoli a testa altissima, spirito guerriero che lascia ben sperare! Rigiochiamola con Osimhen e Anguissa, vediamo come va a finire...

Notizie calcio. Il Napoli torna dall'Arabia Saudita con l'amaro in bocca e la rabbia per una finale decisa dalle scelte dell'arbitro Rapuano.

L'edizione odierna de Il Mattino, però, ha voluto comunque tributare un applauso alla squadra di Mazzarri per lo spirito battagliero messo in mostra nella manifestazione saudita:

La testa la devono tenere altissima i campioni d’Italia, che hanno lottato come poche altre volte in questa stagione, mostrato uno spirito guerriero che lascia ben sperare per quel che verrà. Poi, magari, giochiamola questa finale con Osimhen e Anguissa e vediamo come va a finire. Ma tutti meritano un plauso, per la resistenza mostrata nell’impari lotta. Mazzarri ha la rabbia in viso, cammina a testa bassa verso il bus. Difficile che possa riprendersi dalla delusione di Riad in tempi brevi. Da Pechino a Riad, per lui cambia poco.