Il Mattino - Napoli a caccia di un terzino sinistro: problemi per Emerson Palmieri e Nuno Tavares, in pole c'è uno spagnolo

Napoli Calcio - Il Napoli è a caccia di rinforzi per la prossima stagione, con Giuntoli attivo per rinforzare l'organico sulla base delle richieste di Spalletti.

Come riporta Il Mattino:

"Il Benfica chiede circa 15 milioni per Nuno Tavares e non accetta contropartite. La pista che porta a Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea, si infrange contro un muro che appare invalicabile: l'ingaggio di oltre 4 milioni di euro. Nessuna trattativa è possibile se l'esterno non si riduce l'ingaggio. Cosa che potrebbe fare spalmando il contratto (quello attuale scade l'anno prossimo). A seguire l'alternativa si chiama Kostas Tsimikas, ai margini del Liverpool ma anche qui potrebbe essere valutato solo con la soluzione del prestito. Piace anche il terzino del Lille, Reinildo Mandava ma il vero obiettivo è l'esterno del Villarreal, Alfonso Pedraza. Prezzo del cartellino: 20 milioni di euro".