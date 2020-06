Il Mattino - Milik, situazione aperta ad ogni soluzione: potrebbe restare! In programma nuovi incontri tra Napoli ed entourage

Ultime notizie mercato Napoli - Sul quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola si fa il punto su quello che può essere il futuro di Arek Milik. Il polacco, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2021 ed al momento le trattative per il suo rinnovo sono ferme. La situazione, però, si legge, resta aperta ad ogni soluzione dal momento che sono previsti nei prossimi giorni nuovi incontro tra Cristiano Giuntoli ed il suo entourage. Potrebbe, dunque, tanto andare via quanto restare. Se, infatti, non dovesse arrivare l'intesa per il prolungamento contrattuale, sarà ceduto ed oltre alla Juventus per lui si muovono anche club stranieri. In caso di addio, Osimhen resta la prima scelta per raccoglierne l'eredità.

