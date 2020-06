Il Mattino - Milik non condizionato dalla trattativa per il rinnovo, testa solo al campo: ballottaggio con Mertens per Verona

Ultime notizie calcio Napoli - Una delle questioni che tiene banco negli ultimi tempi in casa Napoli è certamente quella legata al futuro di Arek Milik. Il bomber polacco, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2021 ed al momento la trattativa per il rinnovo è pressappoco ferma. Stando a quanto si legge sul quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, questa situazione non condizionare il bomber polacco, che "sta bene il polacco da un punto di vista atletico e ora è molto carico anche sotto il profilo psicologico". In virtù di ciò, è in corsa con Dries Mertens per una maglia da titolare in quel di Verona in questo attesissimo match.

Arek Milik Napoli