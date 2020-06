Il Mattino - Milik al passo d'addio, il Napoli decide tra due profili per sostituirlo

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Arek Milik continua ad essere in bilico: il centravanti polacco, in scadenza nel 2021, al momento non sembra intenzionato a prolungare con il Napoli e già si sta guardando intorno in cerca di nuove avventure. Per questo motivo, come riportato da Il Mattino, il club azzurro è a caccia del suo sostituto. Due i nomi in lizza:

"Osimhen piace al Napoli ma anche ad atri club e in Premier League all’Arsenal, la valutazione è di 55-60 milioni. L’altro attaccante seguito è l’iraniano Azmoun dello Zenit San Pietroburgo, finito adesso anche nel mirino del Milan: la sua valutazione è intorno ai 30-35 milioni di euro. Punta centrale, 25 anni, anche lui tenuto da tempo sotto osservazione. Un’operazione dai prezzi più bassi rispetto a quella di Osimhen"