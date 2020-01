Il Mattino - Mertens vola in Belgio dal mago dei muscoli Maesschalck! Ha curato anche Ghoulam e Younes

Ultimissime calcio Napoli - Dries Mertens è volato in Belgio sabato pomeriggio per risolvere il problema agli adduttori. L’uomo di fiducia per un fastidio agli adduttori che proprio non vuole saperne di andar via. Il 2020 di Dries Mertens non comincia nel migliore dei modi, il belga non ci sara? stasera contro l’Inter per quei fastidi fisici che non gli consentono di essere al meglio da diverse settimane.Come rivela l'edizione odierna de Il Mattino

Dries ha preso il primo volo per il Belgio dove ad attenderlo ci sara? Lieven Maesschalck, il fisioterapista di cui si fida ciecamente, con cui ha condiviso gli ultimi anni di lavoro e che ha seguito Dries anche a Castel Volturno in diverse occasioni negli ultimi anni. Ora i due lavoreranno insieme fino a mercoledi? al centro «Move to Cure», la creatura creata da Maesschalck ad Anversa, a 60 chilometri da casa Mertens, dove porta avanti la prevenzione e il recupero da qualsiasi tipo di infortunio per atleti di ogni sport. Il fisioterapista belga ha conosciuto Mertens in nazionale, durante la sua collaborazione con i Diavoli Rossi, e grazie a Dries ha messo le mani anche su altri elementi della rosa napoletana: nell’ultimo anno, infatti, il Napoli aveva inviato in Belgio sia Faouzi Ghoulam - ancora non completamente ristabilito dall’infortunio al ginocchio - che Amin Younes dopo la rottura del tendine d’Achille.