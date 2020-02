Il Mattino - Koulibaly ko con il Cagliari, Maksimovic in dubbio. Ipotesi Di Lorenzo centrale contro i sardi

Notizie Calcio - Kalidou Koulibaly non giocherà con il Cagliari per un problema muscolare che lo terrà fermo ancora per un po'. Ha deciso lui di giocare con il Lecce ma no era al 100% e quindi Gattuso vuole preservarlo per il futuro. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Gattuso non lo rischierà. Ieri si è allenato per conto suo e questo dimostra che a Cagliari non giocherà titolare. Ma il tecnico azzurro ha più di un interrogativo sulla resistenza di Maksimovic, che domani scenderebbe in campo, dopo lo stop di due mesi, per la terza volta in sette giorni. E allora ecco la tentazione di un ritorno al passato recente, ovvero spostando Di Lorenzo nuovamente centrale al fianco di Manolas, con Hysaj e Mario Rui sugli esterni. L'idea è questa, a meno che il serbo non mostri di aver pienamente recuperato dalla doppia fatica con il Lecce e l'Inter.