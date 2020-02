Il Mattino - Inter-Napoli, noia cosmica: domina un micidiale stallo tattico

Ultime calcio Napoli - Inter e Napoli si sono affrontate nella gara di andata della semifinale di coppa Italia. L'edizione odierna de Il Mattino analizza:

"Le due squadre sono lì che si aspettano tra infiniti sbuffi: e ne viene fuori un primo tempo dove domina un micidiale stallo tattico, e in definitiva la noia cosmica che pervade lo spettatore neutrale di fronte a una gara simile. D'altronde difficile che in una semifinale di andata ci si affronti a viso aperto. Però qui, si esagera. Nessuno vuole concedere un centimetro di spazio nella propria trequarti e tra le linee. In pratica nessuno vuole veramente attaccare: Gattuso e Conte sembrano due scacchisti: pensano a difendere non troppo basso e sognano di ripartire. Nessuno centra la sua mission anche se è ovvio che sono i nerazzurri a dover fare di più. L'Inter appare incerta e attendista e punta tutto sulle sue caratteristiche, ovvero la difesa fatta come dio comanda, nel rispetto dei principi del proprio tecnico. Il Napoli, invece, scopre una improvvisa certa consistenza là dietro, dopo che per un bel po' di gare la sua difesa è apparsa tenera come il tonno della famosa pubblicità".

Elmas-Milik