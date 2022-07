Il Mattino - Il West Ham insiste per Zielinski e Fabian Ruiz: Giuntoli si muove per Barak

Novità di mercato per quanto riguarda cessioni e acquisti del Napoli. Presto si potrebbero sbloccare altre situazioni da entrambe le parti.

Calciomercato Napoli - E' Il Mattino a rivelare le mosse di mercato a centrocampo del Napoli:

Continuano a farsi sempre più insistenti i sondaggi da parte del West Ham per Zielinski e Fabian. I due centrocampisti azzurri sono entrati nel mirino degli Hummers già da qualche settimana ma il Napoli resiste agli assalti, o almeno ci proverà fino a quando dall’Inghilterra non dovessero arrivare delle offerte davvero irrinunciabili. Solo in quel momento Giuntoli si muoverebbe per un sostituto al Napoli, il cui nome è stato già individuato in Barak del Verona.