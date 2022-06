Il Mattino - Il Verona apre alla cessione di Casale al Napoli: novità sulla formula, le cifre

Calciomercato Napoli - Il Napoli vira su Casale del Verona. Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino che spiega come i continui intoppi con il Brighton per il centrale Ostigard abbia spinto Giuntoli a bussare la porta del Verona che tra l'altro sarà proprio il primo avversario degli azzurri in campionato.

Casale

Offerta Napoli per Casale: le cifre

Ecco cosa scrive il quotidiano Il Mattino: