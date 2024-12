Il Mattino - Poker di nomi per rinforzare la difesa a gennaio

Calciomercato Napoli - Giovanni Manna è alla ricerca di un difensore centrale in quanto Juan Jesus sarebbe in procinto di lasciare l'azzurro già nella prossima sessione di mercato. Stando a quanto si legge su Il Mattino, i nomi attenzionati dal direttore sportivo del Napoli sarebbero i seguenti: Hato dell'Ajax, Antonio Silva del Benfica, Kiwior dell'Arsenal e Ismajli dell'Empoli. Per quest'ultimo, i toscani chiedono 3 milioni di euro per il centrale della nazionale albanese che va ascadenza a giugno.