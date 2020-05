Il Mattino - Il Napoli torna ad allenarsi, Gattuso soddisfatto dalla condizione della squadra: le ultime

Notizie Napoli calcio. Ieri si è tenuto il primo giorno di allenamenti individuali per il Napoli a Castel Volturno. Il gruppo azzurro, rispettando le misure di sicurezza in tema Covid-19, ha così potuto riassporare il campo dopo 59 giorni di stop forzato. Soddisfatto mister Gattuso per la tenuta fisica dei suoi calciatori, lo racconta Il Mattino:

Gattuso è stato il primo ad arrivare e con tanta voglia di ricominciare: alle 8.30 già al centro sportivo di Castel Volturno per la ripresa del Napoli. Oltre al gruppo squadra un solo dirigente, il vicepresidente Edo De Laurentiis, il responsabile dello staff medico, il dottore Raffaele Canonico, un fisioterapista, un magazziniere. E subito lavoro: tra riscaldamento, lavoro a secco e lavoro con il pallone gli azzurri hanno percorso 8 chilometri. Positiva la risposta di tutti: la squadra ha mostrato una buona condizione dopo due mesi di lontananza dal campo e le tabelle di lavoro personalizzate svolte a casa. Soddisfatto Ringhio al termine del primo giorno di lavoro. Dopo l’allenamento si è sentito al telefono con il direttore sportivo Giuntoli che a sua volta in serata ha parlato con il presidente De Laurentiis.