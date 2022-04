Il Mattino elogia i tifosi del Napoli: se c'è qualcosa di buono da salvare sono loro!

Se è vero che anche nei momenti più duri c'è sempre qualcosa di buono da salvare, allora quel buono per il Napoli di Spalletti e De Laurentiis dopo la sconfitta di ieri sono i tifosi. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino.

"Tanti quelli che hanno risposto presente nelle ultime settimane, anche ieri a Empoli erano migliaia i cuori azzurri stipati in tribuna al Castellani, sotto la pioggia battente d'acqua e di gol nel finale, un temporale che fa male sulla strada verso casa.

C'è tanta amarezza al fischio finale della gara di Empoli, tanta come tanti sono i chilometri del ritorno verso Napoli per gli azzurri che avevano pensato alla trasferta toscana.

Anche in rete le proteste non mancano, la papera di Meret diventa subito virale: «Ora sei davvero come Donnarumma», scherza qualche tifoso ricordando gli errori del compagno di nazionale con la maglia del Paris Saint Germain.