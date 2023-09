Calcio Napoli - Gli infortuni di Rrahmani e Juan Jesus riaprono la questione legata alla parte fisica ed atletica del Napoli che da quest'anno ha Rongoni e non più Sinatti. L'edizione odierna de Il Mattino racconta come è nato di fatto il divorzio tra gli azzurri e Sinatti che adesso è nello staff tecnico di Luciano Spalletti in Nazionale. Sinatti avrebbe deciso di andare via quando ha capito che con l'arrivo di Rongoni avrebbe avuto un ruolo secondario.