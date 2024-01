Il Mattino - Dragusin, il Genoa rifiuta l'offerta del Napoli: sarà corsa tra Tottenham e Bayern Monaco

Dragusin si allontana. Il centrale del Genoa era diventato l’obiettivo numero uno per la difesa del Napoli, ma la corte di De Laurentiis non è bastata e l’offerta (Ostigard, Zanoli e soldi) non è sembrata congrua al club ligure che definirà l’operazione con il Tottenham o il Bayern Monaco.

Radu Dragusin

Il Napoli molla Dragusin

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, beffati gli azzurri che non hanno fatto uno sforzo in più per inserirsi nella trattativa, partecipare a quella che a tutti gli effetti è diventata un’asta al rialzo e si sono defilati. E pensare che il giocatore sembrava disposto ad accettare di buon grado il Napoli. Restare in serie A e utilizzare il club azzurro come ulteriore trampolino di lancio per spiccare il volo tra qualche anno, ma il Genoa ha chiuso le porte. Questo vuol dire che al Napoli toccherà ripiegare su una seconda scelta, visto che Dragusin era il primo della lista per il ruolo di difensore centrale.

