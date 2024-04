Calciomercato Napoli - Giovanni Di Lorenzo sta pensando di lasciare il Napoli a fine stagione. Lo scrive Il Mattino che racconta come a tentare il capitano ci sia un'offerta importante dalla Premier League. Nel dettaglio, il club interessato a Di Lorenzo sarebbe l'Aston Villa. Il calciatore sta riflettendo con molta attenzione sul suo futuro. Quest'anno il suo rendimento non è stato all'altezza della situazione come del resto tutta la rosa.