Il Mattino - Caso ammutinamento: De Laurentiis rinuncia al lodo da 222mila euro di Koulibaly

L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie provenienti dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, con la questione relativa alla causa post ammutinamento del 2019. Ecco quanto riportato su Koulibaly:

"Un addio pieno di sospiri quello tra Napoli e Koulibaly. E poiché tutti hanno voglia di conservare un bel ricordo, l’uno dell’altro, ecco che il Napoli rinuncia al giudizio per l’ammutinamento del 5 aprile del 2019, quando la squadra rifiutò di raggiungere il ritiro di Castel Volturno, dove invece si precipitarono Carlo Ancelotti e il suo staff. Non una cifra di poco conto: perché la richiesta di multa che il Napoli aveva avanzato per il difensore senegalese, ora al Chelsea, era di 222 mila euro, ovvero il 25 per cento del suo stipendio lordo mensile. Non il massimo della richiesta, perché Koulibaly non veniva considerato a capo delle cosiddetta “rivolta”. In questi giorni gli staff legali del difensore e del Napoli stanno definendo la rinuncia, ma De Laurentiis ha dato indicazioni precise: una specie di sanatoria, anche a testimonianza che la separazione da Koulibaly è stata, certo, dolorosa, ma praticamente condivisa. E senza che volassero stracci. 40 milioni di euro al Napoli e 9,5 milioni al capitano della nazionale campione d’Africa. E in più anche il fatto che non dovrà più rispondere in tribunale alla rivolta post-Salisburgo"-