Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" dà altri dettagli sull'incontro De Laurentiis-Gattuso: "Però dei segnali su quello che vuole De Laurentiis sono arrivati: innanzitutto per i tanti complimenti che il numero uno azzurro ha fatto all'allenatore. Gli ha riconosciuto di aver riportato ordine in una situazione davvero esplosiva. E De Laurentiis, per primo, ha ammesso che non era una cosa semplice. E soprattutto scontata"