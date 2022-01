Il Mattino - De Laurentiis cambia il tetto ingaggi: mai più stipendi superiori a 3,5 milioni

Ultime notizie sul Napoli e De Laurentiis che cambia il tetto ingaggi, mai più stipendi superiori a 3,5 milioni di euro a stagione nemmeno con la Champions League.

Il Mattino rivela le ultime strategie decise da ADL per il nuovo Napoli:

Il tetto d'ingaggio non dovrà mai più varcare la soglia dei 3,5 milioni di euro netti. Non sono state fatte eccezione per una bandiera come Insigne e non verranno fatte per altri. E questa decisione non cambierà neppure con l'accesso alla Champions League. I soldi del ritorno nella grande manifestazione, serviranno a coprire il buco di quasi 60 milioni accumulato nell'ultimi anno.