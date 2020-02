Il Mattino - De Laurentiis al San Paolo per Napoli-Barcellona. 1000 uomini delle forze dell'ordine per monitorare i 1500 tifosi blaugrana

Ultimissime Calcio Napoli - Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, social dei gruppi organizzati monitorati, attenzione come sempre al massimo dei livelli. Da quache giorno è entrata nel vivo la task force che deve garantire l'ordine pubblico in Napoli-Barcellona. Saranno almeno un migliaio le forze dell'ordine più almeno 300 steward impegnati già a partire da lunedì sera, quando l'aereo del Barça arriverà a Capodichino e la squadra si trasferirà prima allo stadio San Paolo e poi nella sede del ritiro napoletano, in un hotel a pochi passi dalla questura di Napoli. Saranno 1500 i tifosi del Barcellona che hanno annunciato la loro presenza allo stadio San Paolo, Difficile vedere superata quota 45mila presenza, Napoli e Barcellona si incontreranno al pranzo ufficiale a Santa Caterina Villa d'Angelo, ospiti della famiglia di Michele Giuliano. E sarà quella l'occasione per il ritorno in veste ufficiale del presidente De Laurentiis a Napoli: il patron è stato in città in occasione della presentazione del nuovo film di Carlo Verdone prodotto dalla Filmauro, ma è da Napoli-Inter che non presenzia allo stadio. Ha avuto un periodo di riposo, ma lunedì sarà lui a guidare la delegazione ufficiale del club azzurro nel pranzo con la Uefa. Annunciata al momento anche la presenza del tanto discusso Josep Maria Bartomeu, il presidente del Barcellona al centro del Barçagate. Ma solo all'ultimo istante si saprà. E Manolas dal ventre di Brescia lancia la carica: «Preoccupati per Messi, ovvio, è il migliore del mondo, ma anche lui è battibile, come tutti. Spero di rivivere la stessa serata gloriosa che ho vissuto con la Roma quando ho fatto anche il gol della qualificazione»