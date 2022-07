Il Mattino - Campagna abbonamenti con tanti vantaggi, novità sul mini-abbonamento Champions League: i dettagli

Ultime notizie SSC Napoli - "Senza di te non è la stessa cosa", è questo lo slogan della campagna abbonamenti 22/23 del Napoli varata dal presidente De Laurentiis e dall'head of operation Alessandro Formisano che parte oggi, dopo due anni fortemente segnati dall'emergenza Coronavirus, tra capienze ridotte, chiusure e nuove riaperture.

L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli fa il punto sulla situazione abbonamenti:

"A dirla tutta, neppure negli anni di Sarri ha mai superato le 6mila tessere vendute. Sconti speciali riservati a giovani, studenti, donne, famiglie e anziani, la possibilità di andare a vedere gli allenamenti al Maradona (la novità è che qualche volta gli azzurri si alleneranno a Fuorigrotta). Vero, sono le decine di milioni di tifosi che il Napoli ha sparso per il mondo che fanno la differenza nel calcio di adesso. Perché un posto in prima fila ce l'hanno già, anche rimanendo a casa. Ma il club azzurro ha davvero varato una campagna abbonamenti che vuole premiare chi vuole assicurarsi un posto allo stadio.

Prezzi più bassi di quasi tutti gli altri club della serie A, persino della Salernitana, ma da anni c'è una erosione sotto questa voce: le tessere vendute l'anno del ritorno in serie A, nel 2007/08 furono poco più di 22mila: nel primo anno di Benitez circa 13mila, nel primo di Sarri poco meno di settemila, in quello dei 91 punti erano 5888 abbonati. Nel primo annodi Ancelotti non ci fu campagna abbonamenti per i lavori allo stadio, l'anno dopo (quello del Covid) furono circa 13mila. Il Napoli non ha al momento comunicato se farà, o no, abbonamenti per il girone di Champions: non ne ha mai fatti".