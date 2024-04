Il Mattino - Calzona azzera le gerarchie e non fa sconti a nessuno: due titolarissimi in bilico a Monza

Il Napoli non può permettersi di mollare già tutto ad otto giornate dalla fine. Contro il Monza bisogna tornare alla vittoria per non chiudere la stagione in un modo a dir poco disastroso per una squadra che non più tardi di un anno fa stava vincendo lo scudetto. Stando a quanto si legge su Il Mattino, l'allenatore Francesco Calzona avrebbe azzerato ogni tipo di gerarchia senza guardare niente e nessuno. A fare le spese potrebbero essere due calciatori titolarissimi finora.

Monza Napoli: Calzona azzerra gerarchie

Napoli - Stando a quanto si legge su Il Mattino, Calzona ha azzerato qualsiasi tipo di gerarchia dopo la batosta subita contro l'Atalanta. Un segnale anche per scuotere la squadra in vista di questo finale di stagione. A rischiare grosso, in ottica formazione anti Monza, sarebbero due titolarissimi. Il primo è Amir Rrahmani apparso in grandi difficoltà nelle ultime uscite. Al posto del kosovaro può giocare Ostigard. L'latro nome in bilico è quello di Matteo Politano il quale rischia seriamente il sorpasso di Ngonge.