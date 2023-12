Il Mattino - Calenda era pronto a fare guerra al Napoli se Osimhen non fosse andato alla cerimonia Pallone d'Oro africano

Napoli Calcio - Tra il Napoli, Osimhen ed il suo entourage sembra essere tronato definitivamente il sereno. Non è infatti un mistero che, dopo la vicenda social di TikToK, i rapporti si fossero ulteriormente complicati alla luce di un accordo per il rinnovo che pareva davvero complicato. L'edizione odierna de Il Mattino racconta un retroscena su Calenda, l'agente di Osimhen.

Osimhen Pallone d'Oro africano 2023

Ieri osimhen è volato in Marocco in compagnia del suo agente Calenda, del capo scouting Micheli del napoli ed anche da un fisioterapista del club. la decisione del club di mandare Victor ad una cerimonia a poche ore da un match importante ha destato non poche polemiche. Stando a quanto scrive Il Mattino, Calenda, nel caso in cui il Napoli avesse negato la presenza di VO9 alla cerimonia del Pallone d'Oro africano, era pronto ad andare alla guerra per il suo assistito.