Il Mattino - "C'è solo un Maradona", i tifosi del Barcellona rispondono ai cori dei napoletani: "Messi, Messi, Messi!" La Pulce però resta sonnolento

Ultimissime calcio Napoli - Sin dalle battute iniziali i tifosi del Napoli hanno reso nota quella che era la loro posizione (assolutamente prevedibile) relativa al paragone tra due dei calciatori più forti della storia di questo sport: da una parte Diego Armando Maradona e dall'altra Lionel Messi. Lo hanno ribadito all'ingresso delle squadre in campo con due cori: "Un Maradona, c'è solo un Maradona" e "Oh Mamma mamma mamma, ho visto Maradona". A difendere "La Pulce", però, ovviamente sono stati i suoi tifosi accorsi al San Paolo, che hanno prontamente replicato con il coro che è un grande classico del Camp Nou: "Messi, Messi, Messi!" A sottolineare la cosa è il quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, che aggiunge come il numero 10 del Barça sia "rimasto tutto sommato sonnolento per tutta la gara" nonostante l'incitamento dei suoi tifosi.