Il gruppo squadra Napoli è unito come mai! Un gesto spiega tutto

Al di là dei segni delle sconfitte nelle ultime due amichevoli, perché Spalletti non perderebbe neanche a briscola come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, una cosa è certa in casa Napoli.

Napoli, un gesto spiega l'armonia di gruppo

Come raccontato dall'edizione odierna del quotidiano, il gruppo è unito come mai. Impressione certificata anche dalla cena di Natale voluta giovedì da Di Lorenzo, il capitano, nonostante il club avesse deciso di non organizzarla per una serie di motivazioni spiegate da De Laurentiis al gruppo (innanzitutto la prevenzione del Covid).

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli