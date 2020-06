Il Giornale su Sarri: gli basta sentire il profumo del Napoli e l’uomo torna quello che si conosceva con il solito linguaggio

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de "Il Giornale" scrive su Sarri: "Gli basta sentire il profumo del Napoli e l’uomo torna quello che si conosceva. Maurizio Sarri è come i francesi nella splendida “Bartali” di Paolo Conte: “Ancor gli girano” e lo dice con il linguaggio che gli era normale e quotidiano a Castel Volturno, perché le leggi della Continassa lo avevano frenato appena. Battere il Napoli, stavolta, non potrà procurargli «dispiacere per i suoi ragazzi». Altrimenti a qualcun altro “gireranno”, come ai francesi con Bartali".