Il Giornale - Ospina voleva fare Maradona, ma la verità è che il Napoli è jellato

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna de "Il Giornale" scrive su lazio Napoli: "Ma è il Napoli il caso del momento, alla smorfia farebbe 17, il numero della disgrazia, e di maglia di Immobile, perché il gruppo di Gattuso una ne fa e cento ne combina, dopo le tre papere contro l’Inter, cambiando il portiere il prodotto non è mutato, Ospina ha pensato di essere Maradona dribblando Immobile che lo ha fatto fesso e Di Lorenzo, lo stesso che era slittato davanti a Lukaku, ha sparato in porta il pallone, come farebbe un brocco qualsiasi. Ma non serve a nulla quando il destino ti stende a pernacchie e non c’è soluzione, non c’è cambio di allenatore, non ci sono multe, ritiri. Neppure San Gennaro potrebbe aiutare De Laurentiis a venire fuori da questo film horror"