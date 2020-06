Il Giornale - In caso di vittoria della Coppa Italia, rinnovo per Gattuso a tre milioni netti

Ultime calcio Napoli - Dalle colonne de Il Giornale, Gianni Visnadi scrive della partita di domani tra Napoli e Inter valida per la Coppa Italia:

Gattuso

“Battere l’Inter (in una sfida che a un milanista come lui non può sembrare come un’altra), e poi provare a vincere la Coppa Italia, può valergli anche garanzia di adeguamento economico (3 milioni netti l’ingaggio della prossima stagione; la metà per quella in corso), non male anche per uno che in carriera ha dato più volte l’impressione di non avere il denaro al primo posto degl’interessi. Ad aprile il tecnico ha devoluto un suo stipendio ai dipendenti del club. Non è stato l’unico, ma non sono stati in molti a farlo”.