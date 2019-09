Il film di Maradona, Il Mattino: troppe ombre e poche luci, una pellicola che fa discutere

Ultime calcio Napoli - Maradona torna a Napoli. Non lui, dolente per i postumi di un'operazione dopo le tante profonde ferite dell'anima ma tornato in panchina per guidare il Gimnasia La Plata. Torna nel suo regno («Questa è la festa più importante della mia vita perché questa è casa mia» urlò al microfono di Galeazzi il 10 maggio '87, il giorno della gloria) attraverso la sua storia raccontata dal regista anglo-indiano Asif Kapadia, Premio Oscar e autore del docufilm «Maradona. Ribelle eroe. Sfrontato Dio», in anteprima lunedì 16 alle ore 20.30 nel cinema Modernissimo aspettando le proiezioni dal 23 al 25 in Italia. Il racconto parte da Buenos Aires, Villa Fiorito, quartiere poverissimo dove vivevano i Maradona, e termina sull'uscio della casa nella zona residenziale della Capital Federal, con l'abbraccio tra Diego e Diego junior, il figlio rinnegato per quasi trent'anni. In mezzo, c'è un documentario, arricchito dai contributi inediti forniti dal cineoperatore Juan Carlos Laburu, che non rende giustizia al Ribelle Eroe e Sfrontato Dio.

Maradona e quel film che fa discutere

Come scrive Il Mattino: