Il CorSport lancia l'allarme: "Metà San Paolo è desaparecido! A Napoli s’è andata sgretolando una certezza, l'era glaciale è questa"

Ultimissime calcio Napoli - Soltanto trentunomila spettatori al San Paolo per assistere alla gara Napoli-Inter, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport che definisce metà stadio ‘desaparecido’. Vi proponiamo uno stralcio dell’analisi del quotidiano.

“Non è più il calcio di una volta, non c’è più il tutto esaurito e men che meno il sold out. E non è più neanche Napoli-Inter di un tempo, in un San Paolo scintillante, rovente anche a gennaio, mentre adesso c’è un gelo che non dipende solo dalla tramontana ma dai 31.191 che stanno lì, irriducibili, mentre va in scena una partitissima che un tempo avrebbe rubato l’anima: è cambiato il calcio e a Napoli s’è andata sgretolando una certezza, il San Paolo pieno. Il distacco è nelle cifre che dividono Napoli da un'epoca all'altra ma l'era glaciale è questa e lo sussurrano, impietosamente, le statistiche dell’ultimo campionato”