Il Conte-day si avvicina, accettate le clausole liberatorie: cosa manca

Calciomercato Napoli - Si avvicina la chiusura dell'affare tra Conte e il Napoli per il ruolo di allenatore della prossima stagione. Intanto, ci sono delle notizie molto importanti sulla trattativa.

Conte-Napoli, cosa manca

Le ultime notizie da Il Mattino dove annuncia l'accordo raggiunto tra Conte e il Napoli in merito al nodo pericoloso che è stato accettato da entrambe le parti riguardo la clausola liberatoria, dove a fine della prima stagione ognuno potrà liberarsi dell'altro senza penali, senza sanzioni e senza limitazioni.

Mancano ora gli ultimi dettagli, per arrivare al closing: il Conte-day si avvicina ma De Laurentiis non ha fretta. Da Ibiza tornerà in queste ore, ha tenuto da lì una serie di vertici con l'ad Chiavelli, Conte, Manna e i vari avvocati.