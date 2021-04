Il capo di Pfizer: "Ecco quando torneremo alla normalità"

Alberto Bourla, presidente e Ceo di Pfizer, parla in un’intervista al Corriere e a altri tre quotidiani europei. Ecco un estratto di una domanda in merito al ritorno alla normalità in Europa:

Ma un ritorno alla normalità in autunno è realistico?

«Credo di sì. Lo vediamo da Israele. Certo Israele è piccolo, con movimenti in entrata e uscita limitati. Ma lì siamo riusciti a dimostrare al mondo che c’è speranza. Quello era il senso dello studio sui dati israeliani. Sapevamo che l’euforia dopo i primi vaccini sarebbe venuta meno quando, mese dopo mese, la gente vede che la vita non cambia molto. Ma in Israele si vedono i veri effetti: quando vaccini una parte importante della popolazione, diventa possibile tornare quasi alla vita di prima».