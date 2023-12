Il calendario non ha aiutato Mazzarri: martedì è decisiva per gli Ottavi di Champions col Braga

Napoli - Il calendario non ha aiutato il Napoli e Mazzarri, che dopo l’Atalanta ha affrontato Real Madrid, Inter e Juventus, che arrivavano da un momento completamente opposto rispetto quello degli azzurri. C’è poco tempo per lavorare sul campo, martedì arriva lo Sporting Braga, sarĂ gara decisiva per gli ottavi di Champions, eppure l’allenatore del Napoli come svela Zielinski: «Da quando è arrivato il mister ci chiede di riaggredire subito il portatore palla così da poterla recuperare senza fare corse all’indietro di sessanta metri».Â