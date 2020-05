Il calcio è nel caos, battaglia con Sky: senza rata saldata si potrebbero oscurare le ultime 5 gare

Ultime calcio - Il calcio è senza pace. Il giorno che segue l’annunciata ripartenza è elettrico: si litiga su tutto, gli orari e le date, soprattutto la collocazione della Coppa Italia, la mossa del governo che non è piaciuta ai club. Telefonate nevrotiche, calendari abbozzati e una richiesta al ministro Spadafora attraverso il presidente della Federcalcio Gravina: poter anticipare di un giorno le semifinali della Coppa domestica. Tradotto, anziché il 13 e 14, si giocherebbe il 12 (Juventus-Milan) e 13 (Napoli-Inter). Ventiquattrore in più di riposo per preparare la finale del 17, all’Olimpico e davanti al presidente della Repubblica, Mattarella. Spadafora non ha gradito la nuova richiesta.

Serie A

Come riporta Il Corriere della Sera:

"Ma sulla Coppa Italia si è rischiato l’ennesimo strappo. «È rischioso giocare partite così prestigiose e adrenaliniche in pochi giorni dopo tre mesi di inattività», il pensiero delle protagoniste, condiviso da molti altri club. Milan e Inter in Consiglio hanno votato contro le date suggerite dal governo e l’assemblea ha persino valutato di spostare la finale. L’Inter è la più arrabbiata di tutte: con Spadafora che ha suggerito la mossa ma anche con Gravina e Dal Pino, colpevoli di essersi adeguati. Marotta ha persino minacciato di mandare la Primavera a Napoli. Del resto è una situazione anomala e soluzioni ideali non ce ne sono. Saranno 50 giorni folli in cui si giocherà quasi quotidianamente. Il calcio ai lavori forzati. Di sicuro il campionato comincerà il 20 giugno, senza ricorrere all’anticipo del 19, con i 4 recuperi della 25ª giornata. Torino-Parma sarà la prima partita, Inter-Samp l’ultima della ripartenza. La 27ª giornata potrebbe cominciare lunedì 22 giugno e finire giovedì 25. Quella successiva inizierebbe venerdì 26 per finire lunedì 29. La Lega sta completando il sudoku dei calendari e lunedì li sfornerà. Si sta parlando anche di orari: qualche gara potrebbe cominciare alle 22 e finire poco prima di mezzanotte. Sugli eventuali playoff la Lega resta fortemente contraria, ma l’8 giugno il Consiglio federale sceglierà il format. Ma è la battaglia con Sky a intrigare di più. Il concetto dei club è semplice: la tv satellitare ha trasmesso il 68 per cento delle partite e pagato per l’83 per cento. Se non salderà l’ultima rata, i presidenti potrebbero oscurare le ultime 5 gare della serie A".