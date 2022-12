Ibrahimovic incorona Kvaratskhelia: "E' il giocatore che mi ha impressionato di più! Scudetto? Napoli forte, ma ci siamo"

Notizie Napoli calcio. Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport affrontando diversi temi.

Ibrahimovic su Napoli, Scudetto e Kvaratskhelia

Ibrahimovic ha confermato di credere ancora nello Scudetto per il suo Milan, soffermandosi anche sul Napoli e su Kvaratskhelia:

Per la possibile rimonta scudetto vale lo stesso?

«Ovvio. Al momento siamo secondi, al momento. Il Napoli è forte, Kvaratskhelia il giocatore che più mi ha impressionato. Ma anche la Juve sta rientrando e l’Inter è in corsa. Noi però ci siamo. In più questo è un anno troppo particolare con la sosta invernale e il Mondiale giocato in mezzo: sarà un campionato più di condizione e meno di qualità. E per la mia lunga esperienza di vittorie dello scudetto, so che è sempre decisiva la seconda parte della stagione».