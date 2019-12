Ibrahimovic-Napoli, Repubblica - Summit De Laurentiis-Giuntoli in Filmauro, si è parlato anche dell'attaccante!

Calciomercato Napoli - Ibra Napoli. La situazione in bilico di Carlo Ancelotti e il futuro del mercato della SSC Napoli ha fatto scattare un importante summit a Roma: gli ultimi risultati negativi infatti hanno ovviamente fatto scattare lo stesso l’allarme nella sede della Filmauro, dove ieri pomeriggio il presidente ha ricevuto la visita del ds Cristiano Giuntoli, convocato per fare il punto della situazione e per un vertice di mercato.

Calciomercato Napoli, sogno Ibrahimovic: summit in Filmauro

A rivelarlo è l'edizione odierna di Repubblica, che rilancia sull'ipotesi Zlatan Ibrahimovic al Napoli:

"È invece una straordinaria suggestione Zlatan Ibrahimovic. «Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora. Ci vediamo presto in Italia» , ha annunciato il campione svedese. Il Napoli è alla finestra. Nel vertice di ieri De Laurentiis e il ds Giuntoli hanno parlato pure della suggestione Ibra, però. Segno che il gioco si sta facendo davvero per duri. Un duro nello spogliatoio farebbe maledettamente comodo".