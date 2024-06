Calciomercato Napoli - Tutti i numeri di quello che sarà il nuovo acquisto del Napoli Rafa Marin, ecco come riporta il Corriere del Mezzogiorno:

"Rafa Marin è alto 191 cm per 83 chili di peso, ha un’ottima percentuale del 90% nei duelli aerei nell’ultima stagione all’Alaves. Pur giocando in una squadra che ha chiuso la Liga al decimo posto, Rafa Marin, centrale di piede destro, ha messo in mostra buone qualità anche nella costruzione con una percentuale d’accuratezza nei passaggi del 91,4%".