I numeri del Napoli fanno ben sperare per lo sprint Champions: da quando lo stadio è intitolato a Maradona non ce n’è più (quasi) per nessuno

Ultime notizie Napoli - Ha avuto il suo peso l’effetto Maradona, che ha iniziato a farsi sentire nella prima partita di campionato giocata dal Napoli al San Paolo dopo la scomparsa del pibe de oro? Ne parla Repubblica.

"È da quando lo stadio è stato intitolato a Diego che a Fuorigrotta non ce n’è più (quasi) per nessuno. Gli azzurri sono reduci da una striscia in A di 5 successi con un bilancio di 14 gol segnati e uno subito. Numeri che fanno sperare in vista dello sprint finale: un po’ perché la squadra di Gattuso si è ritrovata pure in trasferta (con la maglia dell’Argentina) con Milan e Roma, e soprattutto perchè 6 delle ultime 11 gare stagionali sono in programma in casa, cominciando da quella di sabato con il Crotone"