Hysaj e Demme ko, i tempi di recupero: salteranno il Granada, il terzino può tornare addirittura a fine mese!

“«Elongazione al quadricipite della coscia sinistra», la diagnosi. Tempi di recupero: «Sarà valutato quotidianamente», e ciò significa che per il momento salterà la sfida di domani e la prima di giovedì con il Granada in Europa League. Mercoledì s'era fermato anche Hysaj: «Distrazione di primo grado del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra», ovvero stiramento al polpaccio e due-tre settimane di giorni di stop (qualcosa in più o in meno)”