Higuain è depresso dopo la morte di sua madre: "Sono crollato psicologicamente"

Higuain si ritira dal calcio? Ieri la notizia annunciata dal giornale inglese "The Sun" ha fatto velocemente il giro del mondo. Il Pipita gioca attualmente all'Inter Miami, nella Major League Soccer americana, ma da tempo le sue prestazioni non sono più quelle di una volta. Stamattina la Gazzetta dello Sport in edicola suggerisce quali siano i motivi della decisione di Gonzalo Higuain.

Higuain in lutto, vuole lasciare il calcio

Higuain Gonzalo Miami

Stando a quanto pubblicato, l'ex attaccante di Napoli e Juventus starebbe vivendo un periodo di forte depressione dovuto alla morte di sua madre. Sarebbe stato lo stesso Higuain a lasciarlo intendere nel corso di un'intervista rilasciata non molti giorni fa: "Dopo la morte di mia mamma sono crollato psicologicamente. Lei era tutto per me ed è impossibile che la sua scomparsa non influisca sulle mie prestazioni. A volte si dice che in campo ti dimentichi tutto, ma non è così. Sono affondato psicologicamente, per quindici giorni non ho fatto praticamente niente e quando poi sono tornato ad allenarmi non ero più al livello di prima".