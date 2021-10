The Sun annuncia: Higuain potrebbe dire addio al calcio giocato al termine della regular season della MLS

Dall'Inghilterra arriva una notizia clamorosa che riguarda l'ex attaccante del Napoli Gonzalo Higuain.

Higuain, quale futuro per il Pipita?

Secondo il tabloid The Sun, Gonzalo Higuain potrebbe dire addio al calcio giocato al termine della regular season della MLS 2021, ovvero il prossimo 8 novembre. Lo affermano fonti vicine all'Inter Miami, il club con cui il Pipita ha un altro anno di contratto. Higuain negli Stati Uniti ha collezionato 35 presenze e realizzato 11 gol. E, soprattutto, è stato criticato per il suo stato di forma tutt'altro che da atleta.