Ultime calcio - Alessandro Buongiorno piace tanto a Conte che lo vorrebbe al centro del suo progetto ma non c'è solo lui. Infattil, come riporta Il Corriere dello Sport, l’elenco comprende anche Mario Hermoso, spagnolo che si è appena svincolato dall’Atletico Madrid e con cui, tramite il suo entourage, già ci sono stati contatti.

Il Napoli cerca due difensori

L’uno non esclude l’altro, però. In difesa, infatti, gli acquisti potrebbero essere due. Nel mirino anche Perez dell’Udinese e Demiral, ex Juve, oggi all’Al-Ahli.