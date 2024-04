Il Napoli è a caccia di un posto nelle coppe europee, dopo il successo esterno sul campo del Monza ma lavora anche sul mercato e guarda in casa Feyenoord e ad Hancko che ha giocato come terzino sinistro e questo è un altro appunto interessante sull’agenda del ds in pectore, Manna.

Il Napoli punta Hancko

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, Hancko è una trattativa molto calda, iniziata da qualche settimana dopo che anche Calzona ha fornito una relazione positiva sul difensore slovacco.