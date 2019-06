Repubblica - La Roma chiama Hamsik! Marek vuole tornare in Italia: proposto clamoroso scambio con Pastore

Marek Hamsik in Cina

Ultimissime calciomercato Napoli. Dopo il passaggio di Higuain prima e Sarri poi alla Juventus, un'altra bandiera del Napoli potrebbe clamorosamente finire ad una squadra avversaria: sembra incredibile, eppure si tratta di Marek Hamsik, a sorpresa nuovo obiettivo della AS Roma. L'ex capitano della SSC Napoli, che in azzurro ha battuto ogni record (520 presenze e 121 gol) non è rimasto soddisfatto dall'esperienza nel calcio cinese e starebbe meditando un ritorno nel massimo campionato italiano, idea che stuzzica la società giallorossa, alla ricerca di un mediano, e disposta perfino a lasciar partire Javier Pastore pur di assicurarsi le prestazioni del centrocampista slovacco, che a luglio compirà 32 anni.

Calciomercato As Roma, ipotesi scambio Hamsik-Pastore

A svelare l'inizio delle trattativa è l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, che riporta testualmente: "La Roma chiama Marek Hamsik. Giallorossi e Dalian Yifang ne parlano, partendo da un fatto: lo slovacco è già stanco dell’esperienza nella Super League cinese e spinge per il ritorno in Italia. L’idea ha stuzzicato la fantasia di Trigoria, dove devono trovare un club disposto a prendere Pastore. Lo scambio risolverebbe due problemi e la Roma beneficerebbe anche di un conguaglio a proprio favore, col Dalian che coprirebbe parte dello stipendio di Hamsik da 9 milioni all’anno.

La Roma ha anche altri programmi per il ruolo: il ds in pectore Petrachi sogna la coppia Veretout-Barella a centrocampo. Per l’azzurro, offerti al Cagliari 20 milioni, 5 di bonus, più Defrel, pallino dei sardi, e uno tra Gerson e Luca Pellegrini".