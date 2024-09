Hamsik inizia oggi una nuova avventura per la carriera di allenatore

Marek Hamsik cambia carriera e ora guarda al futuro sempre nel mondo del calcio, ma con una 'testa' diversa, in tutti i sensi. Marekiaro come è ricordato a Napoli inizierà da oggi una nuova carriera, quella di allenatore per il futuro perché inizierà proprio in queste ore con Fabregas e tanti altri grandi nomi il corso di allenatori UEFA Pro. Ora dovrà faticare l'ex Napoli per questa nuova avventura, lui che quasi timido, mansueto, sempre garbato dovrà saper gestire uno spogliatoio che sembra, spesso, un lavoro che ha bisogno di leadership spietata, una bella dialettica, frasi a effetto. E Hamsik è sempre stato un capitano atipico come scrive Il Mattino.