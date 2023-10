"Ha tenuto la barra dritta alla nave nella bufera", le pagelle di Spalletti dopo Italia-Malta

Ci sono le pagelle dei quotidiani odierni riguardo il ct Luciano Spalletti dopo la partita Italia Malta:

Il Mattino 6,5 - Ha creduto fortemente nel ritorno in azzurro di Bonaventura, che sblocca il risultato con un bellissimo tiro a giro, imparabile per Bonello. Un giocatore capace di saltare l'uomo, andare via in dribbling e creare superiorità numerica.

Tuttosport 7 - Non tanto per la vittoria in sé, Malta è quel che è ma per aver tenuto la barra dritta alla nave nella bufera.

Gazzetta dello Sport 7 - Il primo tempo non può averlo entusiasmato, dal secondo tempo però sono arrivate indicazioni tattiche e di atteggiamento molto più rassicuranti. Bene il cambio di ruolo Kean-Raspadori. Secondo successo e spinta utile in direzione Wembley.

Corriere dello Sport 7 - Il gioco è chiaro: giropalla ad aprire la congestione che neanche all’ora di punta, il muro di Malta frantumato poco per volta con il dentro-fuori che fa saltare le cerniere. Niente assalti all’arma bianca, ragionamenti, «perché se siamo convinti della nostra forza, Malta e Inghilterra sono solo due ostacoli». Il primo è andato...