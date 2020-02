«Guardate questa la classifica, riguardate le partite giocate in casa e noi siamo al 13° posto»: Gattuso stimola l'orgoglio del Napoli in vista del Torino

«Guardate questa la classifica, riguardate le partite giocate in casa e noi siamo al 13esimo posto», magari non con queste precise parole, ma Rino Gattuso di certo avrà stimolato l’orgoglio del Napoli per restituire al San Paolo quel ruolo di fortino inespugnabile che ha avuto all’epoca di Sarri, ma anche in tutte le stagioni dal ritorno in serie A. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport:

“Delle 12 partite di campionato giocate tra le mura amiche, quest’anno il Napoli ne ha perse ben 6, ne ha pareggiate due e ne ha vinte 4 per complessivi 14 punti, gli stessi di Fiorentina e Torino. Da quando gli azzurri sono tornati nella massima serie (stagione 2007-2008), non hanno mai ottenuto così tanti ko al San Paolo. Il pareggio contro il Barcellona ha restituito certezze anche su questo fronte e adesso la Ringhio-band vuol tornare alla vittoria, già domani contro il Torino”